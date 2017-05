/ / Com 106cm de bumbum, assistente de palco de João Kléber para o trânsito durante ensaio

Dayse Brucieri exibiu corpo impecável em uma rua do Brás, em São Paulo





Com 106cm de quadril, Dayse Brucieri chama atenção dos telespectadores como assistente de palco de João Kléber e, é claro, por onde passa. Durante uma sessão de fotos para a marca Alcance Jeans, no meio de uma rua do Brás, em São Paulo, a loira parou o trânsito, literalmente.





A beldade garante que o derriére avantajado é resultado da genética. “Sempre tive o bumbum grande, herança de família, 100% natural e 100% geneticamente herdada, revela a assistente de palco que tem 96cm de busto e 65cm de cintura distribuídos por 1,73m de altura e 65kilos.





Com o corpo impecável, Dayse é uma das musas fitness de sucesso no Instagram. Na rede social, a modelo tem mais de 120 mil seguidores.