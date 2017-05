/ / Camarotes oferecem novidade na estrutura

Comercialização dos espaços já chega a 50%





Por Luciano Vendrame/BW Comunica





Este ano, os camarotes da 33ª Exponop irão aproximar o público ainda mais das atrações da arena e do palco principal de shows nacionais, como explica o responsável pela comercialização dos espaços, Renato Bavaresco. “Mantivemos o mesmo número de pirâmides, porém aumentamos a proximidade com o palco, melhorando a visibilidade para que o público não perca nenhum detalhe do show. Por uma questão de segurança também teremos três novas escadas de acesso aos espaços, o que deve melhorar o deslocamento das pessoas dentro da estrutura”, informa Bavaresco.





Outra novidade são os camarotes Prime, que serão localizados em frente ao palco principal. “Temos 20 espaços disponíveis nessa área. Esses camarotes ficarão realmente na frente do palco, o que possibilita uma proximidade muito maior com o artista e com total conforto”, ressalta o responsável pela comercialização.





A estrutura permanecerá ainda com a área vip, além do atendimento de bar e banheiros.





Ao todo serão 191 camarotes, cada um com capacidade para dez pessoas. Os camarotes Prime custam R$ 8 mil e os demais R$ 5 mil. Esses valores podem ser parcelados no cheque. Contato comercial e mais informações com Renato Bavaresco por meio do (66) 98401-6709.





A programação de shows da 33ª Exponop, que será realizada de 14 a 18 de junho, no Parque de Exposições da Acrinorte, em Sinop (MT), conta com Luan Santana, Conrado e Alexsandro, Henrique e Diego, Ivete Sangalo e Frozen, Uma aventura congelante.





A 33ª Exponop tem o patrocínio de Machado Supermercados, Frigobom, Grupo Vianorte, Faculdade Fasipe, Construtora Lindóia, Pisoforte Pré-Moldados, Sicredi, Meridional FM, Arroz Urbano, Agro Baggio, Inviolável, Shopping Sinop, Grupo Roberto Dorner, TW Speed, Supertec, Camianski Estruturas Metálicas, Vitória Perfilados de Aço e Companhia Energética de Sinop.