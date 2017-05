/ / Bruno Brigido comemora segundo título estadual na carreira e brinca com Wilson por chance no Coritiba

Mais uma vez, um primeiro semestre termina com caneco na mão. Foi assim com o goleiro Bruno Brigido, que conquistou o Campeonato Paranaense com o Coritiba neste final de semana em cima do maior rival. Antes, o jogador de 26 anos já havia conquistado um estadual, pelo Criciúma – sendo um dos principais destaques da competição em 2015.





Ciente de que marca seu nome na história do Coxa, Bruno Brigido comentou sobre o clima após a conquista. “Título muito importante. O Coxa não ganhava há três anos e como um grande representantes do estado temos que ter esse tipo de conquista. E vencendo ainda nosso maior rival. A comemoração foi demais, bem agitada. O nosso grupo é muito unido então foi tudo muito legal. Merecemos essa conquista”, afirmou.





Bruno Brigido reconhece o momento de seu ‘rival’ pela vaga na meta titular do Coxa. Amigo de Wilson, o goleiro brinca sobre uma nova possível oportunidade para mostrar seu valor. “A expectativa é de atuar na Série A. Estou me preparando muito bem. Fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Espero ter mais oportunidades. Espero que o Wilson deixe eu jogar de vez em quando, né? Brincadeiras a parte, ele é um grande amigo e um grande goleiro. Vamos continuar trabalhando bastante”, afirmou.









Foto: Divulgação





João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa