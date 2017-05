/ / Blogueira AnnaJu Maziero vem se destacando no 'Bombou na Internet' ao lado da apresentadora Danny Pink

A blogueira AnnaJu Maziero que apresenta o quadro 'Bombou na Internet' todos os domingo dentro do Programa Mais Show, comandado por Danny Pink na Rede Vida, vem conquistando a cada dia mais espaço na mídia e agradando o público telespectador.

Com apenas 14 anos, a beldade que é da cidade de Campinas no interior de São Paulo, começou a carreira desfilando quando tinha apenas 6 anos, e já aos 12 anos foi a representante da cidade de Hortolândia no concurso Miss São Paulo Infanto-Juvenil. Logo em seguida em 2016 realizou participações na novela teen 'Cúmplices de Um Resgate', transmitida no SBT e atuou em alguns quadros do programa do Ratinho.