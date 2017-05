/ / Bandido envolvido em morte de PM morre em confronto no Nortão

A Polícia Militar confirmou que mais um homem morreu durante um confronto próximo ao Parque Nacional do Xingu, no município de Peixoto de Azevedo (677 km de Cuiabá). Segundo a corporação, a vítima fatal era membro de uma quadrilha que comete assaltos a bancos e estava envolvida na morte do tenente do Bope, Carlos Henrique Scheifer, ocorrida no último sábado (13).



O confronto aconteceu entre o final da manhã e o início da tarde desta segunda-feira (15) e até o momento não foi possível identificar o suspeito. Conforme com o que foi apurado pelos militares, ainda estão foragidos outros três suspeitos que estão na mata de difícil acesso.



Ao todo, já foram detidos três suspeitos e dois rapazes foram mortos durante confrontos. Segundo a PM, eles estão com armamentos pesados e aparentam serem bandidos experientes que sabem manusear muito bem as armas.



A operação iniciou no sábado, com os policiais prendendo o trio Agnaldo Souza dos Santos, 46, o seu irmão Edmundo Souza dos Santos, 46 e o comparsa Jeferson Lopes dos Reis, 19. Com o grupo também estava Marconi Souza dos Santos, 34, que morreu ao ser baleado.



Na mesma ação, o tenente Carlos Henrique Scheifer também foi atingido por um disparo e morreu horas depois em uma unidade médica. A PM segue com as buscas, tendo apoio do Gefron e do Ciopaer.



Ao todo, segundo a PM, cerca de 140 policiais estão na região para fazer as buscas aos bandidos.

Por Folha Max