/ / Apresentadora Flavinha Cheirosa presenteia Raul Gil com cachorrinho da Raça Schnauzer

Durante a exibição do Programa Raul Gil, exibido na tarde do último sábado (20) no SBT, o apresentador ganhou no palco de seu programa um cachorrinho de quatro meses da Raça Schnauzer da apresentadora Flavinha Cheirosa .





Há aproximadamente um mês atrás o seu cachorro de estimação e de sua esposa Dona Carmem, também da raça Schnauzer, havia falecido e a apresentadora Flavinha Cheirosa num jantar com o apresentador ficou sabendo do ocorrido e fez uma linda surpresa durante a gravação de seu programa, onde o emocionou bastante através da Rede Nacional.





Flavinha Cheirosa já é conhecida no mundo Pet e já trabalhou com Richard Rasmussen e o biólogo Sérgio Rangel onde também já entrevistou várias vezes Alexandre Rossi, mais conhecido como 'Dr.Pet', sempre mostrando seu amor e carinho aos animais em suas lindas matérias veiculadas através de seu Programa Bom Demais.





A loirinha já é cotada em algumas marcas Pet e vem com lançamento exclusivo na linha de Perfumes e Shampoo para os Pets, a qual deverá ser lançada agora em julho deste ano com lançamento exclusivo da Pet Show.





O Programa Bom Demais vem com a nova temporada Pet a partir do mês de junho pela VTV, afiliada do SBT na região do interior litoral de São Paulo.



Crédito das Fotos: Hugo Besser / Renato Cipriano - Divulgação