/ / Após morte, cachorro de Kid Vinil fica com o marido do cantor

Animal de estimação chamou a atenção em despedida no velório do artista.

Do R7

O velório de Kid Vinil, que aconteceu neste sábado (20), na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi marcado por muita emoção. Mas um momento, em especial, comoveu - e muito - os presentes: Cosmo, o cachorro do músico e jornalista, foi levado ao local para se despedir do dono Foto: Eduardo Martins / AGNEWS

O último adeus a Kid Vinil foi marcado por muitas homenagens. Amigos, músicos e fãs relembraram como foi importante o legado que o artista deixou. Mesmo assim, um fato chamou mais a atenção: o cachorro Golden Retriever de Kid.

No velório do músico que morreu na última sexta-feira, o advogado e produtor musical Jaime Gaeta, de 53 anos, levou o cão Cosmo para se despedir do dono. Segundo a coluna Retratos da Vida (Extra), após o episódio, o animal de estimação voltou para o apartamento onde Kid viveu por 30 anos com Jaime, seu companheiro numa relação que nunca havia sido tornada pública até agora.

— Cosmos é o nosso filho, o pegamos para criar com 50 dias. Ele está um pouco deprimido, com a idade avançada, mas muito bem assistido", conta Jaime, que revela as razões de ambos manterem o casamento de anos longe dos holofotes: "Não me sentia confortável, e ele também não queria me expor. Ia ter um impacto muito grande na carreira dele, e eu também tinha uma carreira jurídica, os tempos eram outros. Optamos em abrir apenas para amigos próximos.

A decisão de levar o cão de 13 anos ao velório foi do próprio Jayme.

— Foi uma homenagem. Na verdade, eu já estava em negociações com o Hospital da Luz (na Vila Mariana, em São Paulo) para tentar levá-lo ao CTI, mas havia riscos de infecções, e o Kid piorou também. Cosmo ficou mais tranqüilo depois de se despedir. Quando o levava à rua para passear, queria ir para longe de casa procurar o Kid, mesmo sem já enxergar muito bem.

Jayme quer que Kid seja lembrado como ele viveu: alegre.

— É triste ser retratado como uma pessoa solitária. Ele teve uma vida feliz e plena. Formamos uma família.

O companheiro de Kid continuará residindo no apartamento do casal, em Cambuci, São Paulo, com o animal de estimação que os dois criaram, confirma o jornal.