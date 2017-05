/ / Aos 39 anos, Alessandra Mattos posa de biquíni: “Não me trocaria por duas de 20”

A atriz e modelo fotografou para uma grife de moda praia

Alessandra Mattos fotografou para uma campanha de biquíni da Ki Korpo, grife de moda praia. Na sessão de fotos, a atriz e modelo esbanjou exibiu o corpão e esbanjou boa forma aos 39 anos. Prestes a chegar na casa dos “enta”, a beldade garante que não está enfrentando uma tormenta.

“A cada ano que passa, me sinto mais segura, gostando mais de mim e do meu corpo. Não é porque a mulher entrou na casa dos 40 ou 50 que vai tudo cair. Eu vou cuidando devagar e sempre. Sempre me cuidei e vou continuar fazendo iss o, afirmou a modelo e atriz”, que completa: : “: “Não me trocaria por duas de 20”.

A boa forma de Alessandra, mesmo depois de três gestações, é fruto de uma alimentação balanceada. “Se alimentar bem é até mais importante que os exercícios físicos. Eu gosto de fazer treinamento funcional de vez em quando, mas não é sempre que dá. Já me descuidar e comer tudo que quero e engorda jamais”, pondera.

Foto Patrick Brito/ Divulgação/ Thiago Freitas Assessor e Jornalista