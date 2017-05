/ / Aluguel Social Temporário pode ser implantado no município de Sinop

Projeto será voltado para famílias em situação de alto risco de vulnerabilidade socioeconômica





Em 2016 a secretaria estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas), divulgou dados de que mais da metade das cidades mato-grossenses possuía até 80% da população dependente de benefícios de programas sociais e que 44% da população de Mato Grosso recebe benefícios dessa natureza, o que totaliza 1.355.728 pessoas, cuja maioria (cerca de 610 mil) está dentro do projeto Bolsa Família.

Este ano, levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstrou o estado tem em torno de 620 mil pessoas vivendo em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Deste total, aproximadamente 111 mil vivem em extrema pobreza. Os dados do IBGE mostram que o crescimento da miséria é resultado da crise financeira que assola o país. Sinop, de acordo com o Departamento de Cadastro Único da secretaria de Assistência Social, possui, atualmente, 15 mil famílias cadastradas em estado de vulnerabilidade socioeconômica, sendo que 2.587 vivem em condições de pobreza e 929 famílias sobrevivem na pobreza extrema e possuem cadastrado no Bolsa Família.





Ligado à secretaria de Assistência Social, o Conselho Municipal de Habitação tem recebido demandas urgentes de famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo o vice-presidente do Conselho, Alane Brisot, o órgão precisa contar com políticas públicas paliativas. “Temos recebido demandas que nos preocupam e nos deixam muito tristes como conselheiros, porque Sinop não possui uma casa que possa abrigar essas famílias temporariamente. Contamos com alguns lugares que recebem homens ou pessoas sozinhas, mas precisamos de um local para receber mães com seus filhos, por exemplo. O município necessita da implantação de programas como o Aluguel Social Temporário no auxílio ao atendimento a essas famílias”, ressaltou Brisot.





Com base nas demandas urgentes e crescentes recebidas pelo Conselho Municipal de Habitação, o vereador Ademir Bortoli (PMDB) apresenta na noite desta segunda-feira (29) uma indicação que tem como objetivo o estudo de viabilidade urgente da implantação em Sinop do Aluguel Social Temporário, que tem como objetivo atender famílias em situação de alto risco de vulnerabilidade socioeconômica.





Para o vereador existe a necessidade crescente de criar políticas públicas municipais que vão ao encontro dos anseios da população. “Sinop é uma cidade que cresce muito a cada ano e junto com este avanço temos que desenvolver mecanismos sociais para as famílias que estão em alto risco de vulnerabilidade social. Pensar em meios de resguardar a integridade dessas pessoas. Por isso indicamos ao executivo e a secretaria de Assistência Social o estudo de viabilidade para implantação do Aluguel Social Temporário, que contará com um lugar para acolher estas pessoas que serão indicadas pelo Conselho e pela secretaria, que ainda irão direcioná-las aos profissionais e órgãos competentes para que retomem suas vidas”, explicou Bortoli.





Brisot destacou ainda exemplos de situações que já ocorreram no município por falta de um local adequado para abrigar as famílias que passam por situações de vulnerabilidade. “Tivemos o caso de uma família na qual nasceram múltiplos em uma casa insalubre, o local tinha mofo e outros problemas e não tivemos para onde mandá-los e dois dos bebês acabaram vindo a óbito. Outra situação pela qual passamos, que nos deixou muito tristes como conselheiros, foi de uma mãe que acabou sendo despejada com seus filhos e queria invadir uma casinha de habitação que estava abandonada, porém nós a aconselhamos a não invadir para não perder o direito de ganhar a moradia. Ela acabou indo buscar abrigo na residência da mãe e do parceiro e o mesmo tentou violentar as crianças. O Conselho não consegue suprir a demanda e precisamos contar com políticas públicas para atender essas famílias”, acrescentou o conselheiro.





Dieny Vieira

Assessoria