/ / Aline Sena após ser transferida de Guarantã do Norte para Cuiabá veio a óbito

Aline Daiane Araújo Sena (29 anos) foi vitima de disparos de arma de fogo no último dia (29/04) onde ficou internada no hospital municipal de Guarantã do Norte/MT como o seu estado de saúde era gravíssimo e necessitava de uma UTI, ela foi transferida para a cidade de Cuiabá, mas não resistiu e veio a falecer, na manhã desta quinta-feira (04/05).