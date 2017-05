/ / AGRIPAC de União do Norte é destaque no MT Rural da Rede Globo

A vida dos sitiantes do Distrito de União do Norte, no município de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, mudou desde que uma despolpadeira de fruta implantada por uma associação de assentados da região. A produção mensal de 1 tonelada de polpa ajuda as famílias a incrementarem a renda mensal. Satisfeitos com o resultado do projeto, os produtores já pensam em expandir o negócio.

A extração da polpa no Assentamento Cachimbo é feita em uma pequena agroindústria montada pelos assentados. Ao chegar, as frutas são lavadas com água e cloro e cortadas, em seguida.

O produto principal é retirado na máquina e segue para ser embalado. Tudo é reaproveitado. As sementes retiradas das frutas são usadas em novos cultivos.

A ideia, segundo a técnica do Centro de Tecnologia Alternativa, Eliege Krul, visa aumentar a geração de renda da população local e dos assentados. “Visamos uma qualidade de vida melhor e o fortalecimento da agricultura familiar, além de valorizar a região”, afirmou.

O projeto já surtiu efeito na vida do produtor rural José da Silva Souza. No sítio de 42 hectares, ele se dedica à produção de fritas. O cultivo começou em pequena escala com pés de laranja. Hoje, a propriedade já tem pés de limão, caju e graviola.

Antes da associação, ele vendia as fritas in natura. “No momento melhorou bastante, porque agora nós temos a despolpadeira e levamos o melhor da fruta. As coisas melhoram muito”, disse. Atualmente a renda do produtor é de R$ 3 mil por mês.

Os produtores comemoram a conquista, mas afirmam que os resultados poderiam ser ainda melhores. A produção já é grande o suficiente e deixa os três congeladores lotados.

“Falta lugar para o estoque. Quando é uma fruta da época, a produção aumenta e precisamos de uma câmara fri”, afirmou o presidente da associação, Pedro de Medeiros.

