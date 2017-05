/ / Adoce um Sorriso: Campanha de acadêmicos de Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte leva alegria às crianças carentes

Os acadêmicos do 2º semestre (Turma B) do curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte promoveram a Campanha “Adoce um Sorriso”, com o objetivo de proporcionar um dia especial de Páscoa, através da arrecadação de caixas e ovos de chocolate que foram doados às crianças carentes do município de Guarant ã do Norte.

Segundo a coordenadora do curso de Farmácia, professora Gleycivani Nunes da Silva, para direcionar as crianças que foram contempladas, os acadêmicos contaram com o apoio da Assistência Social do município. Os acadêmicos agradeceram as doações realizadas pelos comércios da região: Drogaria Popular, Droganorte, Drogaria Paraná, Lan House X-Games e Ouro Galo.

Ascom/FCSGN Fotos cedidas pelos acadêmicos