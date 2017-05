/ / Acrinorte divulga valores de ingressos diários para Exponop

Por Luciano Vendrame/BW Comunica





A Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso (Acrinorte) divulga os valores dos ingressos diários até o sábado (17.06), para a 33ª Exponop, que será realizada de 14 a 18 de junho, no Parque de Exposições, em Sinop (MT).





Os ingressos serão vendidos somente na bilheteria do parque nos dias da Feira. Para a abertura da Exposição, no dia 14 de junho, que conta com show de Luan Santana, o valor do ingresso será de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia entrada).





Nos dias 15 e 16 de junho, que a programação inclui os shows nacionais com as duplas Conrado e Aleksandro e Henrique e Diego, será cobrado R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).





Para o show de Ivete Sangalo, no sábado (17), o valor do ingresso será de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia entrada).





Cartelas





A venda de cartelas para a Exponop está no segundo lote. Até o dia 20 de maio, a cartela pode ser adquirida pelo valor de R$ 115 (pagamento em dinheiro) e R$ 120 (pagamento no cartão de débito ou parcelado em quatro vezes no cartão de crédito).





A cartela vem acompanhada de cinco cortesias para entrada no Parque de Exposições, além do direito a concorrer ao Show de Prêmios da Feira.





A 33ª Exponop tem o patrocínio de Machado Supermercados, Frigobom, Grupo Vianorte, Faculdade Fasipe, Construtora Lindóia, Pisoforte Pré-Moldados, Sicredi, Meridional FM, Arroz Urbano, Agro Baggio, Inviolável, Shopping Sinop, Grupo Roberto Dorner, TW Speed, Supertec, Camianski Estruturas Metálicas, Vitória Perfilados de Aço e Companhia Energética de Sinop.





Confira os pontos de vendas das cartelas.





Afusmac (Supermercados Machado)

Meridional FM

Árabi's Esfiharia

MG Papelaria

Grupo Granja

Lojas Gazin

Água de Cheiro

Sinop Festas

Nortão Gelo

Panda Festas

Agrorural

Quiosque Celular (Casa Aurora)

Acrinorte

Bilhete Agora

Amazônia Country

APAE

Território Country





Premiação

Dia 14/06 - Chevrolet Onix 1.0

Dia 15/06 - Chevrolet Onix 1.0

Dia 16/06 – Nissan March Conforto 1.0

Dia 17/06 – Renault Sandero Authentique 1.0

Dia 18/06 – Jeep Renegade Sport Flex 1.8 AT