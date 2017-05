/ / Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte prestam homenagem às Mães

Para celebrar o Dia das Mães, os acadêmicos do 1º e 2º semestre do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte fizeram uma homenagem às mães, nesta sexta-feira (12).





Caracterizados como Anjos da Alegria, trabalho que desenvolvem desde o ano passado e utiliza a arte do palhaço para intervir junto a crianças, adolescentes e outros públicos, com o objetivo de levar alegria, paz e amor através de músicas e brincadeira, os acadêmicos decoraram um painel na área de lazer da Faculdade, leram uma bela mensagem, na hora do intervalo e distribuíram balas a todas as mães presentes.





A homenagem foi organizada pelos acadêmicos juntamente com a coordenadora do curso de Enfermagem, professora Luciana de Fátima Souza e a professora Laudiene Pereira Rosa Rodrigues.





“Toda mãe tem um lado amiga, enfermeira, professora. Merece atenção, respeito, aplausos e todo o nosso amor”.

Ascom/FCSGN