/ / Três frigoríficos da JBS que deram férias coletivas após 'Carne Fraca' retomam atividades em MT

Empresa suspendeu atividades em quatro plantas no estado há quase um mês. Unidade em Diamantino deve retomar a operação apenas no dia 2 de maio. Por Lislaine dos Anjos, G1 MT

Das quatro unidades que tiveram as portas fechadas temporariamente em Mato Grosso, apenas as plantas de Juína, Alta Floresta e Pedra Preta voltaram às atividades. A unidade de Diamantino, a 209 km de Cuiabá, permanecerá fechada até o dia 2 de maio. A planta é uma das quatro unidades do país que passam por reformas, ajustes operacionais e modernização de equipamentos.

As demais unidades da JBS que se mantiveram em operação ao longo deste mês reduziram os abates para 35% , conforme comunicou a empresa no final de março. Isso foi feito, segundo a companhia, para que a produção fosse ajustada até que houvesse uma definição sobre os embargos impostos pelos países compradores de carne brasileira.

Na semana passada, a Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) informou que três plantas de outras empresas também suspenderam as atividades em Várzea Grande, Tangará da Serra e Matupá. Dessas, a unidade de Tangará da Serra também retomou as atividades nesta semana. A expectativa é de que as demais regularizem as operações até maio.

