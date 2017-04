/ / Suspeitos são detidos por adulteração de veículos em Guarantã do Norte

Em rondas pela cidade, a polícia militar de Guarantã do Norte/MT se deparou com dois indivíduos de nome Júlio Cesar de Paula de 20 anos e Edivaldo dos Santos de 22 anos em uma moto Yamaha YBR na rua dos pequizeiros.

Ao avistarem a viatura evadiram em fuga do local não acatando a ordem de parada. A perseguição parou quando os suspeitos adentraram no pátio de uma residência, onde abandonaram a moto e fugiram do local após pularem um muro. Com o apoio de reforços foi efetuado diligencias para localizar os mesmos, onde obtendo êxito em localizar os suspeitos foi feito a detenção dos jovens.

No momento em que os policias efetuavam a remoção da motocicleta usada na fuga, avistaram aos fundos da casa outra motocicleta Honda de cor vermelha, as quais ao serem averiguadas foi constatado que ambas se encontravam com sinais de adulteração.

A moto Honda estava com a numeração do chassi raspada e a moto Yamaha com o miolo da chave arrombado, caracterizando ser produto de crime.

Os veículos foram encaminhados para o 46ª Ciretran para a disposição da policia civil e os suspeitos foram detidos e conduzidos logo após a pratica do delito.

Por Renata Neves/ O Território