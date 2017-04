/ / Sinop está no Grupo A10 da Série D e estreia contra o Comercial fora de casa

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A estreia do Sinop Futebol Clube na competição será contra o Comercial-MS, no dia 21 de maio, às 16h, no estádio Morenão, em Campo Grande. O “Galo do Norte” está no Grupo A10 juntamente com Comercial, Ceilândia-DF e Anápolis-GO.

O primeiro jogo do Sinop no estádio Gigante do Norte será contra o Ceilândia no dia 28 de maio, às 16h. No dia 4 de junho, às 16h, o Galo receberá o Anápolis. Já no dia 10 de junho, às 15h, enfrentará o Anápolis, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. No dia 17 de junho, às 15h, será a vez de confrontar o Ceilândia, no estádio Maria Abadia, em Ceilândia. O Galo do Norte fecha a primeira fase contra o Comercial no dia 25 de junho, às 17h, no estádio Gigante do Norte.

O outro representante de Mato Grosso, o União de Rondonópolis, está no Grupo A11 juntamente com Aparecidense-GO, Luziânia-DF e Sete de Setembro-MS. A estreia do “Colorado” será contra o Sete no estádio Luthero Lopes, no dia 21 de maio, às 18h. No dia 27 de maio, às 15h, o União enfrentará o Luziânia no estádio Zequinha Roriz. No dia 5 de junho, às 18h30, a partida será contra o Aparecidense, no estádio Anibal de Toledo. Em 11 de junho, às 18h, o Colorado recebe o Aparecidense. No dia 18 de junho, às 18h, receberá o Luziânia. E fecha sua participação na primeira fase no dia 25 de junho contra o Sete no estádio Douradão.

Lembrando que esta é a tabela básica e datas e horários ainda podem mudar.

