/ / Sinop começa venda de ingressos antecipados para final contra o Cuiabá

A direção do Sinop começa a comercializar os ingressos para a final do Estadual, dia 7 de maio no Gigante do Norte, nesta quarta-feira (26).





Os bilhetes serão disponibilizados aos torcedores na bilheteria do estádio, a partir das 8h da manhã, em três lotes.





Conforme a direção do clube, a mobilização da torcida, para compra antecipada foi positiva nos jogos anteriores e, para a decisão, o objetivo é que os 7.500 ingressos se esgotem uma

semana antes da partida.





“Vamos disponibilizar o primeiro lote, ao valor de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia, inclusive mulheres. Depois o valor será majorado em outros dois lotes, R$ 40,00 e 20,00 e o ultimo lote, para R$ 60,00 e 30,00, valores que praticamos na Copa do Brasil e lotou o Gigantão, assim como deverá lotar dia 7 de maio”, disse Agnaldo Turra, presidente do Galo.





O torcedor poderá usar o cartão de crédito. Como precaução para não haver falsificação de ingressos, a direção do Sinop estará vendendo o ingresso em forma de cupom, com código de barras. O bilhete será validado no dia, na portaria através de um leitor.





Sinop e Cuiabá começam a decidir o título de campeão Mato-grossense, domingo na Arena Pantanal, às 15h.





A duas equipes garantiram vaga na Copa do Brasil de 2018, e o campeão também estará na Copa Verde do próximo ano.

Por Julio Tabile/Assessoria