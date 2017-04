/ / Sem problemas, Sinop deve ter uma mudança para encarar o Dom Bosco

Valtinho retorna ao time titular (Foto: Júlio Tábile/SinopFC)

Para o jogo decisivo diante do Dom Bosco pela volta da semifinal do Campeonato Mato-grossense, o Sinop terá o retorno do volante Valtinho ao time titular. Outra novidade é o lateral-esquerdo Maycon, que volta a ser relacionado após se recuperar de lesão. O Galo do Norte tem a vantagem do empate neste domingo por ter vencido a ida, na Arena Pantanal, por 3 a 2.

Depois de algumas lesões no fim da primeira fase do estadual, o técnico Marcos Birigui não tem nenhum jogador suspenso ou no departamento médico. Valtinho se recuperou de lesão e atuou no segundo tempo contra o Dom Bosco. Ele retorna ao time no lugar de Wadson, que estava improvisado no meio-campo. Birigui assumiu que a única dúvida é na esquerda.

- Estamos com todos os atletas à disposição e tenho uma dúvida somente na lateral-esquerda. Tanto o Maycon como o Edson Bahia tem qualidade e podem cumprir bem o papel que eu pedir para eles. Mesmo com a vantagem estamos com os pés no chão para fazermos um bom jogo e nos classificarmos - afirmou Marcos Birigui por telefone.

O time que deve entrar em campo contra o Azulão da Colina terá Naldo; Portela, Tayron, Marinho e Edson Bahia (Maycon); Dourado, Valtinho, Alex e Sandro Costa; Cabralzinho e Andrezinho.

O jogo de volta entre Sinop e Dom Bosco será neste domingo, às 15h, no estádio Gigante do Norte. O Galo do Norte precisa apenas do empate para avançar, e se perder por um gol de diferença a decisão da vaga será nos pênaltis. A TV Centro América transmite a partida ao vivo para todo o estado.