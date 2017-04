/ / Scheila Carvalho exibe corpão em clínica de estética em SP

No início da tarde deste sábado (22), a atriz e dançarina

aproveitou que tinha um evento em São Paulo e deu antes uma passada na Clínica de Estética e Emagrecimento Emagrecentro, na unidade do Shopping Aricanduva, que fica situada na zona leste da capital paulista.

Quem também acabou dando uma passada por lá, foi a modelo e ex BBB Janaina do Mar, as quais extremamente simpáticas, posaram juntas para os fotógrafos, conversaram com os admiradores e atenderam todos os pedidos de fotos e selfies do público que estavam pelo shopping.