/ / Relatório da CPI das Obras da Copa do Mundo é aprovado na íntegra

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou em sessão ordinária desta quarta-feira (26), o relatório final sem alterações, por meio do Projeto de Resolução 01/2017, da CPI das Obras da Copa do Mundo FIFA 2014. Oito deputados não participaram da votação e dezesseis foram favoráveis ao relatório.





O Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), deputado Oscar Bezerra (PSB), afirmou que em momento algum a comissão foi contrária à retomada das obras do VLT. E concluiu como satisfatória a aprovação do relatório final, “A CPI fez o seu papel e apontou as ilegalidades, por isso tenho certeza que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal vão analisar o relatório em seu contexto geral”, explicou o presidente.





A comissão realizou 56 reuniões e seu relatório final foi entregue no dia 19 de outubro de 2016 à mesa diretora. A recomendação agora será direcionada aos Ministérios Público Estadual e Federal, a quem deve caber a instauração de ações cíveis e criminais, ou não.





Emenda ao relatório





Sobre a emenda apresentada na noite desta terça-feira (25.04) que obteve parecer contrário pela Comissão de Constituição de Justiça e Redação (CCJR), Oscar explicou, “O parecer negativo da comissão não altera o teor do relatório. A emenda foi apresentada para ressaltar questões importantes que encontram-se nos livros do relatório”, finalizou.





