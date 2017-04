/ / Presente em nove dos 11 jogos do Uberlândia, Jefersom Berger comemora vaga na Série D e avalia futuro

Saldo positivo e objetivo cumprido. Essa é a avaliação do meia-atacante Jefersom Berger, do Uberlândia. Neste domingo (09), após empatar em casa com o Tupi por 1 a 1, a equipe encerrou sua participação no Campeonato Mineiro, somando 14 pontos, na sexta posição.





Apesar de não ter conseguido a classificação para a semifinal, o clube garantiu sua vaga na Série D do Brasileirão de 2018, fato que não acontecia desde 2009, quando o time disputou pela primeira vez a competição.





Em campo nos nove dos 11 jogos disputados pelo time, Jefersom Berger avaliou a campanha na competição e sua passagem pelo clube. “Para mim o saldo é muito positivo, fico feliz em ter contribuído. A classificação para a Série D era o nosso principal objetivo e conseguimos alcançá-lo. O clube merece pela estrutura que possui e pela torcida apaixonada.





Queríamos também chegar na semifinal, até porque tivemos oportunidade para isso, mas infelizmente não conseguimos. Independente disso, vou levar para sempre esse grupo comigo, são pessoas do bem que se dedicaram e trabalharam muito ao longo desses meses”, destacou o jogador, que fechou o estadual com quatro vitórias, dois empates, três derrotas e um gol marcado.





Com o contrato encerrado, já que o Uberlândia não disputa mais nenhuma competição nesta temporada, Jefersom espera definir sua situação para a sequência de 2017. “Volto para casa de cabeça erguida e satisfeito. Agora vou conversar com meu empresário e avaliar o que é melhor para a minha carreira. Espero encaminhar tudo nas próximas semanas”, concluiu.



Foto Anexada: Divulgação/URT

Assessor de Imprensa