/ / Prefeitura de Matupá abre concurso com 87 vagas e salários de até R$ 10 mil

Serão preenchidos os cargos de agente administrativo escolar, agente de serviço público, assistente social, agente administrativo, auxiliar de consultório, auxiliar de creche, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, cuidador social, educador físico, educador social, enfermeiro, farmacêutico, fiscal de tributos, fonoaudiólogo, manutenção e limpeza, médico, motorista, odontólogo, operador de máquinas, pedreiro, professor, psicólogo, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, agrônomo, engenheiro ambiental, civil, sanitarista e florestal, e tratorista.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no site da prefeitura ou da empresa que organiza o concurso, entre os dias 2 e 21 de maio, mediante pagamento de taxas de R$ 30 (nível fundamental), R$ 70 (nível médio) ou R$ 100 (nível superior). Os pedidos de isenção podem ser feitos entre os dias 2 e 7 de maio. A prefeitura também receberá inscrições presenciais.

A prova objetiva será aplicada no dia 4 de junho, em local a ser indicado em edital complementar. As provas terão questões de Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos gerais. Para os cargos de nível médio e superior também serão exigidos conhecimentos específicos. Ainda haverá exame prático para alguns cargos (motorista transporte escolar, operador de máquinas, tratorista e pedreiro), teste de aptidão física (educador físico) e avaliação psicológica (cuidador social).

O concurso terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado por igual período. O edital completo com todas as informações está disponível no site da prefeitura de Matupá.