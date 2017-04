/ / Prefeitura de Guarantã do Norte está reformando a Escola do Campo Base Aérea

O prefeito Érico Stevan de Guarantã do Norte/MT e o Secretário municipal de Educação, Lucídio Garbinato visitaram nesta quarta-feira (26-04) as escolas do campo Santa Ana na linha 45 e Base Aérea na BR 163 sentido Pará, para averiguar a situação e levantar as demandas.





Na Escola do Campo Base Aérea a prefeitura já está investindo aproximadamente R$ 15 mil em uma reforma. Está sendo realizada a troca de forro, iluminação, cobertura, a construção do muro e a pintura da unidade de ensino.





Segundo Lucídio desde que assumiu está sempre averiguando a situação das escolas e já fez vários reparos para que as aulas transcorram durante o ano de 2017 da melhor forma possível, dando melhores condições de trabalho aos profissionais da educação e também conforto aos alunos.





Para o prefeito Érico Stevan a educação é uma das prioridades da sua gestão, pois a administração está sendo feita para cuidar de pessoas.

Da Assessoria