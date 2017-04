/ / Prefeitura de Guarantã do Norte está recuperando as ruas do Bairro Aeroporto

O Bairro Aeroporto está recebendo ás máquinas essa semana para uma ação de recuper ação por parte da secretaria municipal de Infraestrutura de Guarantã do Norte.

As chuvas deram uma trégua, e os maquinários estão fazendo o serviço de recuperação, principalmente no entorno da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte (Uniflor).

O prefeito Érico Stevan esteve pessoalmente no local vendo o serviço que está sendo realizado.

O projeto de asfaltamento das ruas no entorno da Faculdade Uniflor está sendo elaborado pelos engenheiros da Associação Mato-grossense dos Municípios, em breve essa região irá receber asfaltamento.