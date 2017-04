/ / Prefeito de Guarantã renuncia presidência de consórcio no Nortão

O prefeito Érico Stevan Gonçalves (PRB) confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que renunciou ao cargo de presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável Portal da Amazônia. Ele explicou que o principal motivo para o seu afastamento foi a "falta de tempo para atender a demanda do consórcio”.

O novo presidente será definido através de uma assembleia entre os gestores da cidades Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Matupá, Peixoto de Azevedo e Novo Mundo. Porém, ainda não foi definida uma data para esta reunião.

Érico substituiu o prefeito de Itaúba, Raimundo Zanon (PSD), que passou o cargo no dia 1º de janeiro deste ano. O gestor de Guarantã do Norte foi eleito por consenso pelos prefeitos das cidades já citadas, em dezembro do ano passado.

O objetivo do consórcio é fazer com que as cidades integrantes desenvolvam projetos que garantam o progresso e a subsistência do setor produtivo sem causar prejuízos ao meio ambiente, bem como realizar convênios entre Estado e municípios. Além disso, garante a gerenciamento de maquinários disponibilizados pelo governo para a recuperação, manutenção das estradas vicinais dos municípios e elaboração ode projetos estratégicos para as cidades.

Por Só Noticias