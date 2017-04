/ / Prefeito de Guarantã do Norte assina em Cuiabá ofício para desmembrar PA Horizonte II e fazer regularização

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan (PRB) assinou na manhã desta sexta-feira (28-04) em Cuiabá o ofício de desmembramento do PA Horizonte II encaminhado ao Cartório de Registro de Imóveis do município.

Assinaram também o superintendente regional do INCRA em Mato Grosso, João Bosco, o deputado estadual Silvano Amaral (PMDB) e deputado federal Carlos Bezerra (PMDB).

Após desmembrada a área os pequenos produtores rurais do PA Horizonte II irão receber seus títulos definitivos, o prefeito classificou como uma grande conquista, “esses produtores após receberam seus documentos terão mais segurança jurídica e poderão fazer investimentos em suas propriedades, mais um passo significativo para Guarantã do Norte”, disse.

O prefeito vem trabalhando para regularizar outros assentamentos com o apoio dos parlamentares.

Da Assessoria