/ / Polícia recupera carro e arma furtados; dois são presos

O primeiro crime foi cometido em Alta Floresta. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem de 35 anos e um adolescente, de 16, furtaram um carro Fiat Uno, uma espingarda (calibre não informado) e objetos de uma propriedade rural. Após o furto os suspeitos foram até o município de Paranaíta (392 quilômetros Sinop) e assaltaram um estabelecimento comercial e levaram cerca de R$ 250.

A Polícia Militar conseguiu localizar o veículo às margens de uma estrada, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Alta Floresta. À tarde, a Força Tática com apoio de outras viaturas localizou os suspeitos e a arma furtada e utilizada no roubo em Paranaíta.

O adolescente e o homem foram levados para delegacia e estão à disposição da justiça. O veículo e arma serão devolvidos para o dono.

Por Só Notícias/Debora Lobo