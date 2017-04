/ / Policia Militar prende elementos que furtaram residência em Guarantã do Norte

Ivan Ferreira Teodoro e Alexandre Parente Felezeno

A polícia Militar recebeu uma ligação via 190 onde o denunciante informava que dois indivíduos acabarão de furtar uma residência no Jardim Araguaia e Guarantã do Norte/MT, de imediato uma guarnição se deslocou até o endereço repassado e se depararam com dois elementos suspeitos se evadindo do local, ao ser realizado uma revista pessoal, foi encontrada na cintura de um deles uma faca.





Ao serem indagados os dois relataram serem eles os autores do furto da casa e que os objetos estavam escondidos em uma construção próximo do local. Segundo o Sargento Roberto, os elementos usaram de um enxadão para arrombar uma das janelas da residência e adentraram para cometerem o furto.





Os dois elementos são Ivan Ferreira Teodoro (24 anos) e Alexandre Parente Felezeno (19 anos), após ser confeccionado o Boletim de Ocorrência os dois elementos foram encaminhados para a Delegacia Judici aria de Policia Civil, onde ficaram a disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

Objetos furtados na residencia