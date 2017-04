/ / Policia Militar e Academia Bela forma vencem mais uma no campeonato de futebol 7 de Guarantã do Norte

No sábado de aleluia (15/04), foi realizado mais uma rodada do campeonato de futebol 7, com mais quatro partidas, validas pela primeira fase do campeonato, que tem 20 equipes divididas em quatro chaves de cinco equipes cada. A competição está sendo disputado no campo do clube Chão batido.





Na primeira partida a equipe da iluminar venceu fácil a equipe da Escola Elcio Prates, com a derrota a Escola somou sua terceira derrota no campeonato, com isso continua sem vencer no campeonato sem conhecer o gosto da vitoria.





Jogador Perim, da Equipe da Black White,

artilheiro com 8 gols.

O segundo jogo foi entre as equipes da Polícia Militar e São Cristóvão , a equipe da Policia venceu sua terceira partida, com isso praticamente confirmou sua passagem para a próxima fase, mesmo tendo perdido um ponto, por não ter comparecido na abertura, uma vez que o regulamento deixa bem claro que a equipe que não tivesse presente na abertura seria punida com a perda de um ponto.





Outra equipe que foi derrotada na rodada do campeonato foi o time da City Gás, nesta rodada foi derrotada pela boa equipe do Black White, que precisa da vitória para sonhar com a classificação e o sonho se tornou realidade. O Jogador Perim, da Black White, marcou três gols e se isolou na artilharia com oito gols.





No ultimo jogo da rodada entraram em campo as equipes do Juventus “A” e Academia Bela Forma, um jogo equilibrado, a equipe da Academia, construiu o placar ainda no primeiro tempo e no segundo tempo só administrou o placar para assim somar mais uma vitória na competição.



Confira os resultados:

Iluminar 04 X 01 Escola Élcio Prates;

Policia Militar 04 X 00 São Cristóvão;

City Gás 01 X 04 Black White;

Juventus "A" 00 X 02 Academia Bela Forma.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias. (Fotos: Célio Ribeiro)