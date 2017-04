/ / Palmeiras x Inter e Santos x Paysandu nas oitavas da Copa do Brasil

Na manhã da quinta-feira (20/04), em evento da CBF, foi sorteado os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil com a chegada das equipes participantes da Copa Libertadores da América. Com diversas possibilidades de clássicos regionais, os maiores confrontos ficaram por conta de Palmeiras x Internacional e Grêmio x Fluminense.

Dos times paulistas, o pior cenário ficou por conta do Palmeiras, que irá enfrentar o mesmo Internacional que deixou para trás o Corinthians após cobrança de pênaltis. Depois de eliminar o São Paulo, o Cruzeiro agora pega a Chapecoense.

Confira todos os confrontos:

Atlético-PR x Santa Cruz

Grêmio x Fluminense

Flamengo x Atlético-GO

Palmeiras x Internacional

Botafogo x Sport

Santos x Paysandu

Chapecoense x Cruzeiro

Atlético-MG x Paraná

Por Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Djalma Vassao/arquivo)