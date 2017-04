/ / NOTA DE ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DE GUARANTÃ DO NORTE E REGIÃO

O que, inclusive, teria levado a direção do Hospital de Câncer de Mato Grosso a afastá-lo da representação da instituição na região. Vamos por parte: 1. O Sr. Celso Henrique ativou-se como parceiro do Hospital de Câncer de Mato Grosso por anos. 2. Sempre encaminhou pacientes ao nosso hospital, onde estes, assim como os demais vindos de regiões diversas do Estado, receberam o mesmo acolhimento. 3. A decisão de afastar-se da condição de parceiro do Hospital na região deu-se por iniciativa do próprio Sr. Celso Henrique quando não aceitou compartilhar com a Equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Guarantã do Norte o encaminhamento dos pacientes ao Hospital de Câncer de Mato Grosso. Portanto, não o afastamos. Ele próprio, assim preferiu. 4. Quanto ao suposto desvio de recursos arrecadados em prol do Hospital, afirmamos categoricamente que desconhecemos tal fato.