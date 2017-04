/ / mulher é presa com carro roubado em Guarantã do Norte e roupas furtadas em Itauba

A mulher de 26 anos conduzia um VW Saveiro azul quando foi abordada por policiais rodoviários federais na BR-163 na região do município de Nova Santa Helena, ontem à noite. Na carroceria do veículo estavam várias caixas contendo diversas peças de roupas. Tanto o veículo quanto as roupas são furtadas.

De acordo com informações policiais, o Saveiro foi furtado na madrugada do dia 21 deste mês em Guarantã do Norte. O proprietário informou que deixou o veículo estacionado em frente ao seu escritório, na avenida Alcides Moreno, no centro, durante à noite. Ao acordar, ele havia sido levado.

Já as peças de roupas que estavam na carroceria do veículo foram furtadas de uma loja, no município de Itaúba, ontem de madrugada.

Aos policiais rodoviários, a mulher que conduzia o veículo disse que participou do furto na empresa em Itaúba juntamente com o pai dela. Esta versão será investigada pela Polícia Civil de Itaúba, para onde ela foi levada juntamente com o veículo e demais objetos.

Por Só Notícias (foto: assessoria)