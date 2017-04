/ / Medeiros quer ciclo de debates sobre uso do gás natural em Mato Grosso

Brasília – A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado Federal aprovou requerimento do senador José Medeiros (PSD-MT) para a realização de um ciclo de debates sobre o uso do gás natural no processo de desenvolvimento de Mato Grosso. Medeiros pediu ainda para representar a comissão em audiência pública, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.





“Nós já temos um gasoduto no estado, mas sentimos que há a possibilidade de o Mato Grosso implementar uma política mais desenvolvida e que possa contemplar o estado de forma mais importante. Hoje o gasoduto está praticamente subutilizado”, afirmou.





Já a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), por sugestão de Medeiros, aprovou a realização de uma audiência pública para discutir a proposta (PEC 6/2017) que federaliza a segurança pública, incorporando as polícias civis à Polícia Federal, unificando as polícias militares em uma Polícia Militar da União e também unificando os corpos de bombeiros militares em um Corpo de Bombeiros Militares da União.





“Essa é uma temática que ressurge diante da falência do nosso atual modelo, em que os estados têm falhado no dever de manter a segurança pública. Precisamos aprofundar o debate em torno do financiamento desta área por parte da União”, defendeu o senador.





Adoção – Ainda de iniciativa do senador mato-grossense, foi aprovada na CDH a realização de outra audiência pública para instruir a análise do PLS 31/2017, que determina o prazo máximo de um ano para a conclusão de processos de adoção, após o início do estágio de convivência.





“Acredito que a fixação do prazo vai incentivar a racionalização dos serviços judiciários, que terão que adequar suas rotinas de sorte a evitar que, uma vez iniciado o estágio de convivência, os processos de adoção se arrastem além do tempo necessário à avaliação da adaptação familiar”, destacou o parlamentar.





Assessoria de Imprensa, com Agência Senado | Foto: Agência Senado