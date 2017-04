/ / Luiz Fernando, do Figueirense, comemora nova convocação para período de treinos com a Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na manhã desta terça-feira (18) a lista de 23 jogadores Sub-20 que participarão de um período de treinamentos na Granja Comary visando a disputa do Torneio de Toulon, competição disputada anualmente na França.

Entre os selecionados pelo treinador Carlos Amadeu, dois jogadores que atuam no futebol catarinense. O zagueiro Felipe Camargo e o atacante Luiz Fernando, ambos do Figueirense. “Recebi a notícia com uma felicidade muito grande. Acredito que isso seja fruto do bom trabalho que está sendo feito nas categorias de base do Figueirense”, revelou Luiz Fernando.





Apontado no ano passado pelo jornal inglês The Guardian como uma das sessenta maiores promessas do futebol mundial, Luiz Fernando terá a terceira oportunidade de mostrar seu potencial com a camisa amarelinha. No ano passado, o atacante foi convocado duas vezes para períodos de treinamentos com a seleção Sub-18. “É importante estar sempre sendo lembrado. Vou com a expectativa de deixar uma boa impressão para, quem sabe, estar na lista final para a disputa do Torneio de Toulon, um dos mais tradicionais da categoria”, destacou o atacante.





A delegação se apresenta na noite de domingo (23) e ficará na Granja Comary até o dia 28. Antes disso, Luiz Fernando deverá estar em campo na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, contra o Flamengo, na tarde desta quarta-feira (19), às 15 horas, no estádio Orlando Scarpelli. “Passamos pela forte equipe do Sport em dois jogos muito difíceis e agora temos mais uma pedreira pela frente. Vamos entrar com a mesma determinação que estamos tendo nos últimos jogos buscando levar uma vantagem para o Rio de Janeiro”, finalizou o camisa 11 alvinegro.





Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

