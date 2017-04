/ / Lideranças do agronegócio mato-grossense buscam mais conhecimento em Missão Técnica

Um grupo formado por cerca de 20 lideranças do agronegócio mato-grossense embarcam neste sábado (30.04) para mais uma missão técnica. O objetivo é promover o conhecimento e buscar novas ideias para a produção agropecuária de Mato Grosso. Desta vez, o grupo é formado pelos ganhadores do Prêmio de Mobilização do SENAR-MT, em 2015, vencedoras do CNA Jovem - Etapa Mato Grosso e colaboradores do Sistema Famato/SENAR.





O presidente do Sindicato Rural de Rondolândia, Luis Carlos Lyra conta que está curioso para visitar as feiras e as propriedades produtoras de leite. "A base da economia do nosso município é a pecuária. Estamos interessados em ver as novidades e trazer ideias para incrementar nossa produção", diz o presidente.





Ele conta que a região enfrenta muitas dificuldades. "Tudo que nos ajuda a minimizar estas dificuldades é muito bom". A chegada dos insumos e o escoamento da produção de Rondolândia é feito por Rondônia. "Enfrentamos todos os tipos de dificuldades".





Rosa Cezário, mobilizadora do Sindicato de Produtores Rurais de Cáceres, acrescenta que a viagem é uma oportunidade de aprendizado. "Estou me sentindo gratificada. Essa missão técnica é importante porque vamos adquirir conhecimento para repassar aos nossos produtores rurais".





As oportunidades de informação e conhecimento são bem diversificadas. A programação inclui visitas na região de Ribeirão Preto (SP) Guaxupé (MG) e Uberaba (MG). O grupo visitará feiras como a Agrishow, onde se vê o que há de mais novo no mundo da agricultura e a Expozebu que mostra as novidades da pecuária. Além disso, a programação também inclui visitas em propriedades rurais, cooperativas e empresas do setor do agronegócio. Além disso, o grupo também visitará o SENAR em outros Estados.





O superintendente do SENAR-MT, Otávio Celidonio explica que esta viagem é o prêmio para os ganhadores do Prêmio de Mobilização. Segundo ele, mais que a oportunidade de conhecer outras realidades é o reconhecimento pelo trabalho e empenho de cada um na missão de levar conhecimento ao homem do campo.





Para as vencedoras do CNA Jovem, a expectativa é trazer novas ideias para implantar na produção agropecuária de Mato Grosso. "Estamos bastante entusiasmadas. Eu tenho muito interesse em conhecer bem o processo de produção da região de Guaxupé", enfatiza Izabel Cristina da Cruz que já faz planos para implantar as ideias que trará da viagem na comunidade de Rio da Casca, no município de Chapada dos Guimarães.





O SENAR-MT faz parte de um conjunto de entidades que forma o Sistema Famato. Essas entidades dão suporte para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e representam os interesses dos produtores rurais do Estado. É formado ainda pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) e pelos 90 Sindicatos Rurais do Estado.





Por Assessoria de Imprensa