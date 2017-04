/ / Lexa lança clipe de “Vem Que Eu Tô Querendo”

Inspirado na sofisticação e sensualidade dos anos 20, produção conta com a participação do ator David Jr





A cantora Lexa lança na terça-feira (25) o clipe do single “Vem Que Eu Tô Querendo”. Gravado no Teatro Oscar Niemayer, em Niterói (RJ). A produção é inspirada na sofisticação e sensualidade dos anos 20 e conta com a participação do ator David Junior. Sob a direção de Thiago Ferreira – que já assinou trabalhos de Gabriel O Pensador, Ponto de Equilíbrio e a banda Detonautas Roque Clube - a narrativa inclui o jogo de sedução, no qual a mulher é a protagonista e o estilo de dança Zouk envolve a relação do casal.





“Sigo aprendendo, amadurecendo e esse clipe é mais uma etapa desse processo. Cansei de rótulos e comparações. Comecei a carreira muito cedo, tenho 22 anos e uma responsabilidade absurda nas mãos: famílias dependem de mim e do meu trabalho. Tenho a minha identidade, a minha verdade e estou muito orgulhosa desse resultado!”, diz Lexa. A gravação que durou 12 horas, contou com a plateia dos fãs da artista, vencedores de uma promoção que a cantora fez em suas Redes Sociais; que puderam acompanhar com exclusividade os bastidores das filmagens.





Em diálogo com a sensualidade e o clássico que norteiam os anos 20, os figurinos foram preparados exclusivamente para a gravação do clipe. Com a curadoria das stylists Carola Chede e Erica Facuri, as lingeries, elemento predominante das cenas, impulsionam o encantamento entre o casal e o jogo de silhuetas da produção.





O single “Vem Que Eu Tô Querendo” possui os elementos do ‘Funkton’, Reggaeton e o Tropical House unidos à sonoridade brasileira e do Pop Mundial. Ao lado dos compositores, Wallace Vianna e André Vieira, Lexa faz parte da autoria do seu novo projeto musical. A música está disponível em todas as plataformas digitais.





