/ / Jovem morre ao bater em caminhão na MT 322 entre Matupá e União do Norte

Segundo informações o Jovem Jucemar de Paula, 30 anos, estava trafegando de moto pela MT 322 quando colidiu com um caminhão parado sem sinalização na rodovia.

O fato aconteceu por volta das 20h desta quinta-feira (27-04). Jucemar era conhecido popularmente por Curica e trabalhava em um lava jato.

Ele acabou falecendo no local do acidente. O Olhar Cidade está apurando mais detalhes do fato.