/ / Jovem de 28 anos em Colíder comete suicidio e deixa bilhete de despedida

O mesmo cometeu o suicídio com o uso de uma corda dentro da casa do sitio onde trabalhava.





A vitima E. A. F., 28 anos, natural de Nova Lacerda/MT e morador da zona rural de Colíder, estava trabalhando no Sitio São João situado na Comunidade Marco de Cimento, aonde após o mesmo não atender a ligação telefônica de seu progenitor, o mesmo pediu para o irmão da vitima, se deslocar ate onde ele estava trabalhando e se deparou com a vitima enforcado dentro da casa.





Segundo a testemunha ele teria utilizado uma corda e amarrou em uma das vigas da casa, e cometeu o suicídio, próximo do corpo existia um bilhete para uma mulher com palavras de carinho e amor, e ainda segundo familiares da vitima, na madrugada ele teria ligado para seu filho um menor e ficado horas conversando com ele por vários minutos, como se estivesse se despedindo do filho.





O irmão da vitima ainda relatou ao IPC Manoel que já algum tempo atrás, a vitima teria feito uso de medicamento forte. Apos averiguar a situação foi acionado a POLITEC de Sinop/MT, os quais vieram e fizeram fotos e pegaram detalhes do local do crime.





O corpo da vitima foi encaminhado para o laudo de Necropsia do IML de Sinop, por volta das 15h40min, ate o presente momento ninguém da família detalhou onde será o velório do mesmo.

Por Luiz César M. Serpa/Redação Colidernews