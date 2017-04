/ / Jovem de 19 Anos morre depois de grave acidente na Rua dos Cedro em Guarantã do Nortes

Um grave acidente foi registrado no começo da tarde desta Segunda-Feira (24) na rua dos Cedros ,esquina com o Colégio Kren Akarore, envolvendo duas motocicletas, Dafra/Zig e uma moto CG Titan 150.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor da moto CG Titan seguia rua dos Cedros sentido Bairro Centro, quando o condutor da moto Dafra não parou no cruzamento e assim ocorrendo a colisão.

Com o violento choque o condutor do veiculo Dafra M.G.R de 17 anos e o condutor da CG Titan Wesley Vanute da Silva dos Santos de 19 anos sofreram graves escoriações, Ambos foram encaminhados com emergência para o Hospital Municipal.

O hospital Municipal não quis passar o estado de saúde de M.G.R de 17 anos. Já o condutor da CG Titan Wesley Vanute da Silva dos Santos não resistiu aos ferimentos e veio falecer no começo desta manhã de Terça-Feira.

O velório do mesmo está marcado para as 11 horas desta terça na funerária São Judas Tadeu.

Por O Território