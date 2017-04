/ / Guarantã do Norte realizará a 1ª Conferencia Municipal de Saúde da Mulher

No próximo dia 25 do corrente mês, com inicio as 07h00min e termino previsto para as 17h00min, na Câmara Municipal de Vereadores de Guarantã do Norte/MT estará sendo realizado a 1ª Conferencia Municipal de Saúde da Mulher, realizado pelo Conselho Municipal de saúde e Secretaria Municipal de saúde, com o tema “Saúde das Mulheres: Desafio para integralidade com equilíbrio”.