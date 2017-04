/ / Guarantã do Norte perdeu seu filho ilustre “O Sabiá do espetinho”

Osvaldo, conhecido por Sabiá

No final da tarde do feriado da sexta-feira (14/04) a população foi surpreendida com uma triste noticias nas redes sociais, onde noticiava a morte do Sabiá do Espetinho, pessoa muita conhecida em Guarantã do Norte/MT, há mais de 28 anos o vendedor de espetinho, o seu ponto na esquina das Ruas dos Cajueiros com a Avenida Jatobá.





Na tarde da sexta-feira ele foi aproveitar o feriado para um merecedor descanso no balneário Cachoeirinha, ao entrar na água a vitima nadou até umas pedras, mas logo começou a ser levado pela correnteza, vindo em seguida a imergir e depois submergir, o corpo só foi encontrado por membros da famílias e amigos apos duas hora, por volta das 16:00 do ocorrido , aonde veio a óbito, consequência de afogamento.





Sabiá era uma das pessoas mais conhecidas de Guarantã do Norte, quem já não tinha degustado o espetinho do Sabiá, era comum as pessoas suspenderem o jantar em casa, e irem até a esquina onde ele ficava comercializando os espetinho, para jantar.





Logo após a norte do Sabiá, muitas pessoas postaram nas redes sociais palavras de carinho a respeito do carismático sabiá, “Vai fazer muita falta meu amigo Sabiá ... Com essas palavras descrevo o que via em você. Que Deus te receba, e que conforte a família. Em tupi, sabiá significa “aquele que reza muito”, em alusão à voz dessa ave. Segundo uma lenda indígena, quando uma criança ouve, durante a madrugada, no início da primavera, o canto do sabiá, será abençoada com muita paz, amor e felicidade. Que Deus te receba, e que conforte a família”. Andreia Bonfanti. Essa é apenas uma de muitas mensagem.

Segundo informações extras oficiais, o veloria será na igreja Cristo é a Verdade, a partir da 21:00 da sexta-feira, o horario do enterro será decidido pelos familiares.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

Até o governador Pedro Taques, já havia experimentado o espetinho do Sabiá