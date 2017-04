/ / Governo homologa situação de emergência de 8 municípios por causa das chuvas

Em alguns municípios, chuvas destruíram pontes e impossibilitou tráfego. Problemas dificultam escoamento de produções e transporte de alunos.

Em Confresa, chuvas destruíram pontes na zona rural do município (Foto: Prefeitura de Confresa/Divulgação)

O governo de Mato Grosso homologou situação de emergência de oito municípios por problemas relacionadas às chuvas. Os municípios são Aripuanã, Canarana, Confresa, Luciara, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Norte, São José do Xingu e Vila Rica. O decreto, assinado pelo governador Pedro Taques (PSDB), foi publicado no Diário Oficial do Estado que circulou na terça-feira (11).

De acordo com o governo, as homologações levam em consideração os decretos de cada prefeitura que relatam os problemas causados pelas chuvas recentes.





Em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, as chuvas comprometeram as condições das estradas e pontes na zona rural do município. Segundo a prefeitura, algumas dessas estruturas foram levadas pelas águas.

Já em São José do Xingu, distante 931 km da capital, as chuvas causaram prejuízos aos produtores rurais da região. Segundo a prefeitura, em janeiro choveu amis de 400 mm no município. Os problemas nas estradas dificultaram o escoamento das produções no município e, inclusive, impossibilitando o início do ano letivo.





O decreto tem vigência de 90 dias e pode ser prorrogado por mais 90 dias, tendo ao todo, 180 dias de duração.

Por G1/MT

Em São José do Xingu, problemas dificultam escoamento de produções (Foto: Prefeitura de São José do Xingu/Divulgação)