/ / Festa em Cáceres marca início dos Jogos Regionais Escolares da Juventude

Cerimônia de abertura da competição ocorreu nesta terça-feira (25), no ginásio Didi Profeta

Uma grande festa marcou a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso, que começou na cidade de Cáceres, na noite desta terça-feira (25). A cerimônia ocorreu no Ginásio Municipal Didi Profeta e reuniu às delegações participantes dos jogos, autoridades políticas e população em geral, que acompanhou o acendimento da pira olímpica e apresentações culturais de danças típicas de Mato Grosso.

Na cerimônia foi exibido um vídeo sobre ex-atletas que passaram pelos jogos e que hoje são profissionais bem sucedidos. “O esporte vai tornar você um vencedor”, afirmava o slogan do vídeo. A mensagem motivou a estudante Talia Ketekkyn, da Escola Estadual Maria Leite Marcoski, de Várzea Grande.

Ela, que vai jogar futsal na competição, ressaltou que o vídeo serviu de incentivo e exemplo para ela continuar praticando esportes. “Para mim, a mensagem que ficou foi para nunca desistirmos dos nossos sonhos, de sempre lutarmos por uma vida digna e melhor”, disse a estudante de 15 anos.

A moradora de Cáceres, Aline Gomes, está empolgada com a realização dos jogos escolares na cidade. Ela destacou que gosta muito de esportes e que a competição movimentará a cidade em vários aspectos. “O evento não é apenas uma competição. Com os jogos Cáceres tem a oportunidade de mostrar aos visitantes sua história secular. Além disso, o esporte oportuniza o respeito, companheirismo e diversidade de culturas entre os alunos-atletas”, enfatizou Aline que é formada em Educação Física.

Um dos momentos marcantes da cerimonia foi o acendimento da pira olímpica, que simbolizou o início dos jogos em Cáceres. A noite também contou com a banda do Exército que tocou o Hino Nacional e fez toda a trilha sonora do evento. Também houve apresentação cultural do Grupo de Projeção Folclórica Igarapé, da Escola Estadual União e Força. Os estudantes fizeram um ‘mix’ de danças típicas de Mato Grosso, como o rasqueado e o siriri.

Cáceres sedia a primeira de nove etapas regionais dos Jogos Escolares de Mato Grosso. A competição na cidade começou nesta quarta-feira (26) e prossegue até domingo (30), nas modalidades de handebol, futsal, vôlei e basquete. Participam dessa etapa cerca de 600 alunos-atletas, de 12 a 17 anos, de seis municípios da região Oeste: Várzea Grande, Araputanga, Mirassol D’Oeste, Lambari D’Oeste, Cuverlândia e Cáceres.

Até o final das 10 etapas regionais os jogos irão mobilizar cerca de 10 mil estudantes de escolas publicas (estaduais, municipais e federais) e colégios particulares. O evento é uma realização da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), em parceria com as cidades sedes.

Autoridades Na cerimônia, as autoridades políticas discursaram sopre o caráter social dos Jogos Escolares e que evento também é uma ferramenta de ensino-aprendizagem para os estudantes.

O secretário Adjunto de Esporte e Lazer de Mato Grosso (Sael-MT), Leonardo de Oliveira, disse que o objetivo do Governo é forma grandes cidadãos por meio do esporte. “O esporte talvez seja a maior ferramenta de inclusão social que temos no Brasil. É através das práticas esportivas que os jovens, principalmente das periferias, se afastam do crime”, salientou.

Ele também destacou que o Governo está com uma série de políticas para fomentar as práticas esportivas, como os projetos Esporte na Escola e Arena da Educação. Essas medidas, conforme o gestor, irão valorizar os professores de Educação Física e revelar grandes talentos para o esporte de Mato Grosso.

Já a vice-prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, ressaltou o caráter pedagógico dos Jogos Escolares. Ela disse que, ao participarem da competição, os estudantes aprendem bons valores para o resto da vida, como liderança e companheirismo. “Esporte e educação sempre precisam caminhar juntos”, pontuou a gestora.

O secretário de Esporte e Lazer do município, Marcos Antônio, por sua vez exaltou a parceria entre o Governo e Cáceres na área do esporte. “Essa parceria tem se fortalecido cada vez mais, por meio de políticas públicas de grande impacto, como é o caso dos Jogos Escolares”, citou.

O secretário também deu boas vindas aos estudantes dos municípios vizinhos que disputam os jogos em Cáceres. “Queremos tratar vocês dá melhor maneira possível para que sempre voltem. Sintam-se em casa e excelente jogos escolares”, enfatizou.