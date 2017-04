/ / Família culpa jogo por suicídio de adolescente

Jogo virtual conhecido como “Baleia Azul” pode ter levado adolescente de 16 anos a cometer suicídio, na madrugada desta terça-feira (11), na cidade de Vila Rica (1.259 km a Nordeste).

O corpo de Maria de Fatima Oliveira foi localizado por volta das 14h30, dentro da represa da praça Afonso Ligório, no bairro Inconfidentes. Ela era procurada desde as 3h da manhã por familiares que entregaram a Polícia Civil uma carta onde aponta para o envolvimento da jovem com o jogo virtual. As buscas começaram no início da manhã, logo depois que a Polícia foi acionada sobre o desaparecimento.

Corpo foi resgatado com ajuda de moradores da cidade

Um pé do calçado da jovem foi localizado nas margens da represa, o que mobilozou a cidade nas buscas. Com a ajuda de barco e equipamentos de pesca o corpo foi retirado das águas, horas depois.

O delegado André Rigonatto, que responde pela delegacia de Vila Rica, disse que os equipamentos de acesso as redes sociais da jovem foram apreendidos para passarem por perícia. A família confirmou á polícia que Maria de Fátima vinha apresentando mudanças de comportamento e estava estranha. Recentemente apresentou cortes nos braços, uma das características dos jovens que também participam das provas do jogo.

O desafio mortal conhecido como “Baleia Azul” tem assombrado muitos pais de adolescentes na Europa. O jogo, se é que pode ser denominada como diversão, faz com que os jovens realizem uma série com 49 desafios e, por fim, pular de um prédio alto e acabar com a própria vida. Algumas tarefas incluem passar um dia assistindo filmes de terror sem dormir e ouvindo músicas psicodélicas.

O jogo mortal levou três meninas a cometerem suicídio na Rússia, que conseguiram finalizar o desafio. As adolescentes Veronika Volkova, 16 anos, e Yulia Konstantinova de 15, pularam de um prédio no dia 26 de março, na cidade de Ust-Ilimsk.

Muitos casos similares tem acontecido na região e chamou a atenção das autoridades. Yulia escreveu um recado em sua página no #Facebook que dizia "fim".

Antes, ela teria postado uma imagem de uma baleia azul, que é o símbolo do movimento. Jornais de toda Rússia têm abordado o assunto e alertado aos pais sobre como os jovens são influenciados por desafios suicidas.

Uma das exigências é que o participante acorde sempre as 4h20 da manhã e alguns se cortam com facas e lâminas de barbear para desenhar uma baleia no corpo. ( Com informações site R7) Silvana Ribas