/ / Ex-BBB Mayara Motti faz tratamento com sangue para rejuvenescer

A bacharel esteve na tarde desta quarta-feira na clínica Lumina Smile e realizou o mesmo procedimento Kim Kardashian.

A ex-BBB 17 Mayara Motti não dispensa nenhuma novidade do ramo estético e adotou o mesmo usado por Kim Kardashian para rejuvenescer. Na tarde desta quarta-feira, a bacharel em direito fez um tratamento usando o plasma sanguíneo como forma de preenchimento contra as rugas com a dentista Josi Robaina na clínica Lumina Smile Centro de Reabilitação Oral e Estética

“Os benefícios do plasma sanguíneo para combater rugas são o aumento da produção de células jovens e de colágeno que deixam a pele mais firme e com uma aparência mais jovem. O plasma sanguíneo atua contra as rugas”, conta a dentista e diretora da clínica.

Além do preenchimento das rugas, o plasma rico em plaquetas também tem outras indicações. Pode ser utilizado para o tratamento de cicatrizes de acne e olheiras, seguindo a mesma técnica de aplicação. O procedimento é moderno, atual e eficaz, conclui Josi.

Preço

Na Lumina Smile Centro d e Reabilitaçāo Oral e Estética, que fica localizada na Barra da Tijuca, z o na o este do Rio de Janeiro , a sessão custa R$ 500,00.