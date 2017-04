/ / Engenheira Florestal do Mato Grosso chama atenção pelo corpo escultural

A modelo Renata Chaves é uma pisciana nascida na cidade de São Miguel do Araguaia em Goiás, porém ainda na adolescência se mudou para Cuiabá no Mato Grosso.

Residindo atualmente em Alta Floresta no norte do estado do Mato Grosso, onde realizou o curso de Engenharia Florestal na Universidade Estadual, pós graduação em Gestão Auditoria e Perícia Ambiental e segue na carreira profissional com projetos na floresta Amazônica, onde atua com elaboração de Planos de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, além de licenças junto a Secretária do Meio Ambiente – SEMA. A área ambiental e diversa e muito ampla, amo muito minha profissão e trabalho todo dia feliz dando sempre o meu melhor em tudo.