/ / Empresa receberá R$ 20 milhões para reiniciar obras de rodovia no Nortão

A secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra) convocou a 4ª empresa classificada na licitação realizada ainda em 2013 (modalidade concorrência pública) para assumir a pavimentação da rodovia MT-220, entre Sinop e Tabaporã. O trecho a ser pavimentado tem 39 quilômetros e fica entre o entroncamento da BR-163 e a ponte sobre o Rio dos Peixes. Pelos serviços a empresa receberá R$ 20,4 milhões de saldo contratual.

A assessoria da Sinfra confirmou, que o contrato com a empresa vencedora da concorrência pública foi rescindido “unilateralmente” em razão de descumprimento das cláusulas do contrato. Agora, a secretaria está preparando o novo contrato e, em seguida, emitirá a ordem de serviço para reinício das obras. A previsão para que a pavimentação recomece, no entanto, não foi divulgada.

No extrato de ratificação da dispensa de licitação, publicado no Diário Oficial do Estado, a Sinfra destacou que a obra é considerada como estratégica para a logística do Estado, “tanto para o escoamento da alta produção de grãos da região, como pela interligação e facilitação do acesso entre os municípios de Sinop e Tabaporã”. A pavimentação será financiada com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e o governo cita a necessidade do levantamento “o levantamento do remanescente da obra e análise de vantajosidade para fins de manutenção dos preços licitados”.

A Sinfra também anulou o contrato com uma empreiteira responsável por executar a pavimentação de um trecho de 69 quilômetros da MT-320, em a partir do entroncamento da MT-208 até a BR-163, no município de Marcelândia. A assessoria do órgão confirmou que a empresa não compareceu para assinar o documento para reiniciar os serviços, tendo abandonado 3,3 quilômetros de obras inacabadas.

Conforme a Sinfra, foram convocadas as empresas que ficaram em segundo lugar nas licitações para pavimentação da rodovia. Paralelamente, a secretaria cobrará a restituição de R$ 3 milhões da empreiteira que abandonou os serviços na MT-320. De acordo com o órgão, houve má execução de parte da obra, constatada por meio da 19ª medição provisória.

Ainda não há definição de quando o restante da pavimentação será retomado. A Sinfra também não divulgou o valor total da obra. A concorrência pública para contratação da empresa ocorreu em 2011. O extrato de anulação do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria/arquivo)