/ / Em Guarantã do Norte homem tenta contra vida da própria mãe

Conforme o boletim de ocorrência da Policia Militar de Guarantã do norte/MT, o suspeito Sidney Anacleto de 38 anos, que é dependente químico e faz uso de medicamento controlado tentou contra a vida de sua própria mãe de 60 anos.

O acusado chegou a residência de sua mãe com os ânimos exaltados exigindo que lhe desse algum dinheiro, quando a mãe recusou o pedido do mesmo o suspeito tentou agredi-la fisicamente, momento que a irmã juntamente com seu filho impediu que Sidney Anacleto concretizasse a agressão, porém o mesmo empunhou uma faca e tentou atingir a sua irmã que conseguindo escapar do local pediu para que sua mãe se trancasse no banheiro. Momento que a mesma solicitou ajuda pelo 190.

Ao chegar no local, os policias se depararam com o suspeito dentro da residência, o qual ao avistar a guarnição saiu para fora da casa sem esboçar resistência, onde recebeu voz de prisão.

O suspeito foi detido e conduzido para a delegacia civil para os procedimentos legais.

Por O Território/Renata Neves