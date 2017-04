/ / Douglas Brose avalia retorno às competições internacionais do Karatê e revela novidade na carreira

Os próximos meses serão de novidades para o bicampeão mundial Douglas Brose. Isso porque o carateca terá uma nova missão na carreira: representar o Exército Brasileiro mundo afora.





Feliz e orgulhoso com a conquista, o lutador revelou como será esta nova jornada. “Na verdade estávamos dependendo que o Karatê entrasse nas Olimpíadas para que o Exército abrisse espaço para o esporte e, felizmente, deu certo esse processo. Foram abertas vagas para atletas e eu fui um dos selecionados e aprovados nos testes físicos.





Agora, a partir de maio, faço a escola e me formo como terceiro-sargento. Fico à disposição do Exército e eles, em contrapartida, me darão todo o suporte para competir. Além de representar o Brasil nas competições, estarei também defendendo o Exército Brasileiro, o que é motivo de muito orgulho para mim”, destacou o atleta, que é o capitão da Seleção Brasileira.





Antes de se formar no Exército, Brose retornará neste mês ao circuito de competições internacionais do Karatê. O carateca disputará no dia 16, em Las Vegas, o US Open. “Será minha primeira competição internacional de 2017, a última foi o mundial, em outubro do ano passado. Confesso que treinei bastante nesses três, quatro meses após as férias. Acredito que estou bem preparado para voltar e colocar em prática tudo que treinei.





Quero aproveitar essas competições para pontuar tanto no ranking nacional quanto no mundial. Além disso, também já vou me preparando para 2018, que é um período chave de início da classificatória para os Jogos Olímpicos”, concluiu.



Foto: Divulgação/AV Assessoria

Apoio ao Douglas Brose:

